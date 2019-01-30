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Самый высокий пентхаус в Нью-Йорке выставлен на продажу за $27 млн

Недвижимость

Самый высокий пентхаус на знаменитой манхэттенской Пятой авеню в Нью-Йорке выставлен на продажу за $27 млн (1,7 млрд руб.), сообщает РБК. Квартира находится на последнем этаже 55-этажного небоскреба.

Самый высокий пентхаус в Нью-Йорке выставлен на продажу за млн. 398061.jpeg

В пентхаусе есть столовая, гостиная с роялем, открытая терраса, а также библиотека и гардеробная. Из панорамных окон открывается вид на Нью-Йорк и Атлантический океан.

В двухэтажном пентхаусе площадью 4,5 тыс. кв. футов (418 кв. м) четыре спальни и столько же ванных комнат. Почти в каждой из них есть окна. Здесь также есть просторная гостиная с роялем, библиотека, кухня, столовая, детская и гардеробная. В пентхаусе есть открытая терраса площадью 780 кв. футов (72,4 кв. м) и застекленный балкон. В квартире также есть спа-центр и небольшой тренажерный зал.

Сообщается. что самый дорогой пентхаус в США продан за $238 млн на прошлой неделе. В распоряжении новых жильцов имеются спортивный зал, бар, библиотека, а также баскетбольная и детская площадки.  

Фото: varlamov.ru

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