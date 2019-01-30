Девелоперы сократили скидки на новые квартиры втрое

Впервые за пять лет дисконты на квартиры в новостройках Москвы и области снизились до докризисных значений 2013 года, говорится в исследовании компании «Инком-Недвижимость». По итогам 2018-го скидки сократились в три раза - с 15% до 5%.

Девелоперы весь год сокращали свои скидочные акции из-за высокого спроса, который значительно вырос. В итоге дисконт упал в Подмосковье - на 16%, в Новой Москве - на 32%, в старых границах столицы - на 28%. Если в 2017 году максимальные скидки на новые квартиры достигали рекордный 31%, то в прошлом году эти показатели сократились в среднем по столичному региону до 16%. Четверть застройщиков и вовсе отказались от дисконтов в своих проектах. Данный тренд сохранится и в 2019 году, прогнозируют риелторы.

Как отмечают эксперты, высокий спрос на новостройки позволил в прошлом году застройщикам успешно реализовывать квартиры в своих проектах без значительного снижения цен. Тем не менее, те или иные скидочные акции девелоперы предоставляли покупателям в 80% проектов в Подмосковье, в 65% жилых комплексов в присоединенных территориях, и в семи из десяти новостроек в Старой Москве.

Фото: realty.rbk.ru

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