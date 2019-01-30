Коммунальные услуги в России подорожали за год на 7%

Расходы граждан России на коммунальные услуги за 2018 год выросли в среднем на 7%, пишут "Известия". Среднемесячный чек за услуги ЖКХ в минувшем году составил 2968 рублей.
Самые большие платежи были зафиксированы в Камчатском и Хабаровском краях, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. А также в Магаданской области, где стоимость "коммуналки" достигала 10 тысяч рублей.
Намного меньше за коммунальные услуги приходится платить жителям южных регионов страны — Астрахани, Краснодара и Саратова. Здесь средний чек составляет менее 2,3 тысячи рублей.
Эксперты связывают рост расходов на услуги ЖК, в частности, с массовой установкой счётчиков. Помимо этого, начисления растут в случае просрочек оплаты услуг.
По прогнозам аналитиков, в 2019 году, коммунальные платежи могут увеличиться приблизительно на 4,1%. Причем государство обещает не поднимать их выше уровня инфляции. По оценкам Центробанка, она в этом году, не должна превысить 5,5%.
Фото: siapress.ru
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