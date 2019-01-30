Брюсу Виллису стало жалко продавать свой особняк в Нью-Йорке﻿

Брюс Уиллис и его жена Эмма решили переехать из Нью-Йорка на западное побережье Америки, чтобы быть ближе к остальным членам семьи, сообщает портал 24СМИ.
Недавно "Крепкий орешек" выставил на продажу их роскошный особняк в Bedford Corners в 90 минутах езды от Нью-Йорка. Цена вопроса — 12,95 миллионов долларов. Сам Брюс покупал дом в 2014 году за 12 миллионов.
Площадь земельного участка составляет порядка 9 гектаров, а просторного особняка — 840 кв. м. В доме есть пять спальных комнат и большой зал для гостей. А также игровая комната, мини-обсерватория, погреб для хранения ценного вина с системой регуляции температуры воздуха.
На территории поместья Уиллиса помимо особняка расположены три гостевых домика. На участке оборудовали ухоженный сад и огород с органическими овощами.
Основная причина, по которой звёздная пара решила расстаться со своим "гнездышком" — слишком далеко от семьи в Калифорнии. Супруги решили вернуться на Западное побережье и приобрести дом там.
"Наша младшая дочь Мэйбел призналась, что мечтает накупить много воздушных шаров, как в мультфильме "Вверх", и перенести в дом в Калифорнию. Я с ней согласился, это было бы идеально", - поведал Брюс Виллис.
Фото: elle. ru
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