Арбат лидирует по ценам на элитное жилье в Москве

В Москве сегодня представлено более 2,3 тыс. лотов в высоких сегментах, которые занимают десятую часть предложения новостроек столицы, говорится в исследовании компании Est-a-Tet.
Как правило проекты сконцентрированы в районах Хамовники, Раменки, Таганский, Якиманка и Пресненский. Самый большой объем предложения в элитном сегменте сосредоточен в Хамовниках. В этой локации сосредоточено 46% всего предложения Москвы. Немногим меньше в Раменках и — 22,2%. Премиальный сегмент реализуется в основном в Пресненском районе (28,3% предложения) и районе Очаково-Матвеевское (28,9%).
Но самый высокий уровень цен на недвижимость зафиксирован в районе Арбата. Здесь реализуется чуть больше 100 лотов стоимостью выше 100 млн рублей.
На втором месте в списке самых дорогих районов города занимает Хамовники. Здесь более низкая средневзвешенная цена предложения. Но средний бюджет ощутимо выше, чем в районе Арбата. Эксперты это связывают с большей средней площадью лота предложения в районе.
Третье место делят районы Якиманка и Тверской.
Фото: mirkvartir.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Здание-книжку на Новом Арбате превратили в гостиницу
Автомобили на Старый Арбат вернут с согласия жителей
На Старый Арбат предложили вернуть автомобильное движение
Район Арбат лидирует по уровню аренды жилья
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Борьба за Николаса Мадуро и его режим, это борьба не за лидера и его политику, а борьба за международное право, и ее исход будет зависеть от компании "Роснефть".