Арбат лидирует по ценам на элитное жилье в Москве

В Москве сегодня представлено более 2,3 тыс. лотов в высоких сегментах, которые занимают десятую часть предложения новостроек столицы, говорится в исследовании компании Est-a-Tet.

Как правило проекты сконцентрированы в районах Хамовники, Раменки, Таганский, Якиманка и Пресненский. Самый большой объем предложения в элитном сегменте сосредоточен в Хамовниках. В этой локации сосредоточено 46% всего предложения Москвы. Немногим меньше в Раменках и — 22,2%. Премиальный сегмент реализуется в основном в Пресненском районе (28,3% предложения) и районе Очаково-Матвеевское (28,9%).

Но самый высокий уровень цен на недвижимость зафиксирован в районе Арбата. Здесь реализуется чуть больше 100 лотов стоимостью выше 100 млн рублей.

На втором месте в списке самых дорогих районов города занимает Хамовники. Здесь более низкая средневзвешенная цена предложения. Но средний бюджет ощутимо выше, чем в районе Арбата. Эксперты это связывают с большей средней площадью лота предложения в районе.

Третье место делят районы Якиманка и Тверской.

Фото: mirkvartir.ru

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