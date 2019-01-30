Общепит захватывает свободные площади в центре Москвы﻿

Доля свободных помещений стрит-ритейла в Москве по итогам 2018 года приблизилась к докризисному уровню, сократившись до 6,5%, пишет "Коммерсант".
Аналитики отмечают, что на фоне завершения реконструкций улиц и увеличения пешеходных зон доля заведений общепита, самых активных арендаторов уличных площадей, в общей структуре спроса увеличится до 45-47%.
Вакантность помещений стрит-ритейла Москвы в 2018 году снизилась на 2,7 процентного пункта, составив 6,5%. Всего сейчас пустуют 37,4 тыс. кв. м площадей. Наиболее заметным по итогам года стало снижение вакантности на Садовом кольце: показатель сократился на 4,9 процентного пункта, до 11,9%.
Доля свободных помещений внутри Садового кольца сократилась на 3,8 процентного пункта, до 2,1%, на пяти крупнейших проспектах (Ленинском, Кутузовском, Мира, Комсомольском и Ленинградском) — на 2,9 процентного пункта, до 13,4%.
Наиболее заполнены сейчас Климентовский и Камергерский переулки. Свободных помещений здесь нет. Очень большой востребованностью у арендаторов пользуются Никольская и Новослободская улица. В этих локациях пустуют лишь 2% площадей стрит-ритейла.
По прогнозам аналитиков, высокая активность арендаторов помещений стрит-ритейла сохранится и в этом году. Большинство сделок будет заключено с рестораторами. Сейчас заведения общепита занимают 40,8% помещений стрит-ритейла в Москве. К концу года показатель может увеличиться еще на 5-7 процентных пунктов.
Фото: geophoto.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Общепит лидирует по ротации в ТЦ Петербурга
Можно ли воскресить советский общепит?
Японская сеть общепита выплатит компенсацию родителям погибшей сотрудницы
В 230 городах США бастуют сотрудники общепита
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Борьба за Николаса Мадуро и его режим, это борьба не за лидера и его политику, а борьба за международное право, и ее исход будет зависеть от компании "Роснефть".