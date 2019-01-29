Российские города выросли почти на 10 этажей с советского времени﻿

Средняя этажность новостроек в крупных городах России с численностью населения более 300 000 человек составила 12,6 этажа, сообщает РБК. По сравнению с застройкой советского периода, средняя этажность которой - 5,7 этажа, данный показатель вырос более чем в 2 раза.

Особенно заметен и рост этажности по сравнению с жилищным строительством 1990-2000-х годов (с 8,3 до 12,6 этажа (+ 52%)). Среди городов-миллионников самые высокие дома возводятся в Москве (20,5 этажа), Екатеринбурге (17,4 этажа) и Красноярске (17,1 этажа)

Эксперты отмечают, что в городах-миллионниках средняя этажность новостроек составляет 15,1 этажа, что на 20% больше, чем в целом по всем крупным городам. По сравнению с советским временем этажность домов выросла в 2,2 раза, а по сравнению с застройкой 1990-2000 годов - на 50%.

Среди городов-миллионников самые высокие дома строятся в Москве, где средняя этажность новостроек составляет 20,5 этажа. Наиболее высокая средняя этажность в ВАО - 24,6 этажа, САО ­- 23,4 этажа и ЦАО­­ ­- 23,3 этажа. Наиболее высокие темпы роста средней этажности зафиксированы в НАО (в Новой Москве) ­- +138%. Если в советский период там преобладала среднеэтажная застройка (6,8 этажа), то сейчас средняя этажность нового строительства превысила 16 этажей.

Фото: krasdom.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Расширяем границы: подвал в квартире на первом этаже

Россиянам запретят строить четырехэтажные дачи﻿

Жилплощадь на первом этаже: плюсы и минусы

Кусок под многоэтажным домом: как делится земля