Минимальная стоимость аренды жилья в Москве в январе 2019 года составляет 21 тыс. рублей, в Подмосковье - за 16 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании компании "Миэль".
Эксперты отмечают, что за такую цену можно арендовать однокомнатную квартиру рядом со станцией метро "Выхино" общей площадью 38 кв. м. В ней есть вся необходимая мебель и бытовая техника.
На втором месте стоит "однушка" за 25 тыс. рублей в месяц в шаговой доступности от метро "Шипиловская". Ее общая площадь составляет 40 кв. м. Ремонт в квартире был сделан давно, но в ней есть мебель и даже некоторая бытовая техника.
Почетное третье место в списке самых бюджетных арендных предложений занимает вариант за 26 тыс. рублей в месяц. За эти деньги можно арендовать однокомнатную квартиру с ремонтом и мебелью, площадью около 30 кв. м в транспортной доступности от станции метро "Октябрьское поле".
Эксперты отмечают, что в Московской области самая доступная квартира обойдется в 16 тыс. рублей в месяц. Это трехкомнатная квартира в поселке Гжельского кирпичного завода. В квартире площадью 45 кв. м выполнен косметический ремонт и имеется наборная мебель.
Фото: realtai.ru
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