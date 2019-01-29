Центробанк предложил отправить на ипотечные каникулы потерявших работу﻿

Потерявшим работу россиянам, у которых сумма платежа по ипотеке превышает 50% текущего дохода, могут предоставить ипотечные каникулы, информирует "РИА Недвижимость".По словам первый зампред ЦБ Сергея Швецова, совокупная продолжительность таких каникул, которые заемщик имеет право взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года.

Причем каникулы по одному кредиту можно брать не один раз. Их продолжительность не должна превышать шесть месяцев. Заемщики смогут самостоятельно выбрать, приостанавливать выплаты полностью или только снизить их сумму.

По мнению Швецова, массовый уход заемщиков на каникулы не приведет к возникновению проблем с ликвидностью у банков.

Отмечается, что введение механизма ипотечных каникул может привести к снижению ставок. А также сделает жилищные кредиты более доступными для россиян.

Осенью 2018-го количество ипотечных кредитов в России, платежи по которым не вносились 90 дней и более, находилось на исторически низком уровне. Доля "плохой" ипотеки прошлой осенью составила 1,9%. Два года назад этот показатель равнялся примерно трем процентам, в 2010 году — семи процентам.

Фото: urbanlook. ru

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