Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ввести льготы на вывоз мусора для пожилых жителей региона, сообщает ТАСС. В частности, пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет получат 50% скидку на коммунальную услугу. А те, разменял девятый десяток, - 100%.
По словам губернатора, необходимо крайне внимательно подойти к любым ошибкам тарификации, избежать несправедливого подхода.
Как сообщалось ранее, стоимость вывоза коммунальных отходов в Московской области подорожала с 1 января 2019 года в связи с реализацией в России реформы обращения с отходами. Реформа призвана сделать рынок транспарентным.
Стоимость, которая ранее составляла в среднем 4,79 рубля за 1 кв. м жилья, повышена примерно до 8 рублей. Платеж выделен в отдельную строку в квитанции оплаты ЖКХ.
Льготные категории граждан в Московской области получили скидки на вывоз мусора, которые были закреплены за ними ранее. По данным портала правительства Подмосковья, также собственники частных домов, расположенных в 2 км и менее от мусорных полигонов, смогут получить семидесятипроцентную скидку на вывоз мусора.
Фото: korolevriamo.ru
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