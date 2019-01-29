Спрос на аренду элитного жилья в Москве вырос на треть

В столичном мегаполисе заметно вырос спрос на аренду дорогого (от 75 тыс. за объект в месяц) жилья. По сравнению с 2017 годом число запросов от потенциальных арендаторов увеличилось на 32%, говорится в исследовании компании Savills.
Отмечается, что количество предлагаемых для аренды элитных объектов снизилось за то же время на 6%. По мнению аналитиков, самое большое влияние на оживление спроса оказала справедливая политика ценообразования от собственников. Они стали охотнее снижать арендные ставки.Основная часть (66%) запросов на аренду элитных квартир в прошлом году традиционно поступило от иностранных граждан.
Эксперты отмечают, что за последние три года в Москве возросла доля молодых арендаторов до 34 лет. По итогам 2018 года в пятерку самых популярных районов на рынке высокобюджетной аренды Москвы вошли Ленинградский проспект (12% спроса), Замоскворечье (6,9%), Лубянка - Китай-город (6,8%), Патриаршие пруды (6,7%) и Тверская - Кремль (6,6% спроса).
Самым дорогим районом традиционно стал Арбат - Кропоткинская. В этой локации средняя ставка аренды достигает 400 тыс. руб. за объект в месяц.
Фото: usadba.ru
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