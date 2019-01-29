Промзону "Красный богатырь" на востоке Москвы застроят жильем﻿

На территории бывшего завода "Красный богатырь" на востоке столицы построят 500 тыс. кв.м недвижимости. Об этом сообщает "РИА Недвижимость".
Площадь территории промзоны "Красный богатырь" в восточном округе столицы составляет 53,4 га. На этом месте возведут около 315 тыс. кв. м жилья, а также школу на 1080 мест, два детских сада на 200 и 300 мест. Помимо этого, здесь появится комплекс общественного назначения площадью 90 тыс. кв.м. При застройке промзоны будет сделан акцент на развитие транспорта и озеленение.
Напомним, что завод Московского товарищества резиновой мануфактуры был построен в 1887 году. Главный корпус завода построен по проекту архитектора Густава Гельриха, который спроектировал многие доходные дома в Москве.
В 1923-м предприятие получило название "Красный богатырь". С 1990-х годов производство сокращалось. В 2004-м предприятие было закрыто.
Объем перспективного жилищного строительства в рамках реновации промзон Москвы составит около 21,8 млн кв.м.
Фото: vao-mos.info
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