Самый востребованный специалист этой зимы — труженик метлы и лопаты — в Санкт-Петербурге сможет накопить на квартиру за 12,5 лет, говорится в исследовании компании ГК "Метражи".
Эксперты провели мониторинг вакансий на эту должность в Санкт-Петербурге и выяснили, сколько в среднем получает такой специалист и сколько лет он будет копить на собственную бюджетную квартиру в Северной столице.
Итак заработная плата дворника, предлагаемая управляющими компаниями Петербурга, составляет от 18 до 23 тысяч рублей. В частных компаниях жалование данного специалиста может достигать и 40 тысяч рублей. Таким образом, средняя ставка по городу находится на уровне 27 тысяч рублей в месяц.
Минимальная стоимость компактной бюджетной квартиры-студии в центральной части города находится на уровне 2 млн рублей. За такую сумму можно приобрести жилье, к примеру, площадью в 16 квадратных метров на пересечении Лиговского проспекта и Расстанной улицы в пешей доступности от станции метро "Обводный канал".
Как отмечают эксперты, при условии, если дворник будет откладывать половину своего дохода на приобретение квартиры, накопить на собственное отдельное жилье в городе на Неве такой специалист сможет через 12,5 лет. То есть за 150 месяцев.
Фото: moika78.ru
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