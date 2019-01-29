Жилье в Свердловской области окупиться за 7 лет, в Коми — за 28

Средняя доходность дома по России в настоящее время составляет 7,5%, окупаемость — 13 лет, говорится в исследовании портала "МИР КВАРТИР". Доходность квартир находится на уровне 5,1%, окупаемость составила 19 лет.

Доходнее всего оказались индивидуальные дома в Свердловской области — 15,1% годовых. Соотношение цены и арендной ставки здесь сложилось очень удачное. Похожий успех ждет арендодателей во Владимирской (14,9%), Омской (14,8%), Калужской (14,4%) областях, республике Мордовия (14,2%). А также в Ленинградской (13,9%) и Тульской (13,5%) областях. Во все этих регионах срок окупаемости составляет всего 7 лет.

Хорошие результаты показали Пермский край, Нижегородская область, а также республика Татарстан и Красноярский край. В этих регионах дом будет окупаться 8 лет.

В Москве и Петербурге одинаковые доходность: 7,2 и 7,3%. Окупаемость находится в среднем уровне 14 лет. В Московской области — 6,8% и 15 лет.

Другая ситуация сложилась в республике Коми. Там дома не очень дорогие. А аренда и вовсе дешевая. В связи с этим дом принесет владельцу лишь 3,5% годовых. Окупаться он будет 28 лет.

В Крыму хоть аренда и дорогая, особенно летом, но дома вообще "золотые". Поэтому доходность получилась всего 3,9%. Окупаемость — 26 лет. Такая же окупаемость в кавказских республиках и в Орловской области. А также в Удмуртии (25-26 лет). Чуть-чуть быстрее оправдывает себя покупка дома в Костромской и Амурской областях, республиках Тыве и Марий-Эл — 24 года.

Фото: cre.ru

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