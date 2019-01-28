Риска образования ипотечного пузыря в России не будет — Дом. рф﻿﻿

По итогам прошлого года в России зафиксированы рекордные показатели выдачи ипотеки, при этом предпосылки для формирования "пузыря" на рынке жилищного кредитования отсутствуют, сообщает Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой Дом. рф.

По данным Центробанка, в 2018 году в России было выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн рублей. Это почти на 50% больше по сравнению с 2017 годом,

Ключевым фактором роста выдачи ипотеки аналитики называют снижение ставок до исторического минимума в 9,6% годовых.

Эксперты отмечают, что выгоду от снижения ставок получили не только новые, но и действующие заемщики. Почти 165 тыс. семей воспользовались возможностью рефинансировать свою ипотеку и снизить платеж, в среднем на 15% при снижении ставки с 12,5% до 9,5%".

Рынок ипотеки растет, прежде всего, за счет новых заемщиков. Доля рефинансирования составила около 11%. За ее вычетом выдано "новой" ипотеки на сумму около 2,67 трлн рублей (+40%). Ипотечный портфель банковского сектора вырос на 25% за год и достиг 6,7 трлн рублей.

Эксперты подчеркивают, что предпосылки для формирования "пузыря" на рынке ипотеки в России отсутствуют. Об этом говорит в том числе и то, что доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до исторического минимума в 1,83%.

Согласно обзору, доля сделок с ипотекой в новостройках по итогам 2018 года составила 56%, на вторичном рынке жилья — 49%.

Ранее сообщалось, национальным проектом "Жилье и городская среда" предусматривается увеличение объема выдачи ипотеки до 2,26 млн кредитов в 2024 году и рост доли ипотечного портфеля до 17% ВВП.

Фото: 5-tv.ru

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