Молодая избранница Евгения Петросяна стала собственницей двух элитных квартир в Москве

29-летняя помощница Евгения Петросяна призналась, что с 73-летним мэтром эстрады ее связывают не только рабочие отношения, пишет "Комсомольская правда". Девушка делится с подписчиками в соцсетях радостями своей новой жизни.
Как утверждает Брухунова, она не разлучала Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. "Если бы все было хорошо, он бы не ушел… Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака в этой паре не видела. Я видела партнерские, уважительные отношения. Петросян был глубоко одиноким человеком, — отмечает Евгения.
Брухунова считает, что на самом деле она никакая не разлучница: "Все говорили, что я увела Петросяна из семьи. Этого не было, это не так".
Напомним, что брак звездной пары Петросяна и Степаненко расторгнут Хамовническим районным судом 16 ноября. Евгений Петросян и Елена Степаненко за 30 лет брака заработали многомиллионное состояние. Больше десятка квартир, машины, драгоценности и антиквариат.
Пока идут судебные тяжбы, Евгений Петросян со своей подругой, судя по фотографиям в соцсетях, отправился отдыхать в Барселону.
Сообщается, что за последние два года средняя зарплата уроженки Тулы Татьяны Брухуновой варьировалась от 700 до 800 тысяч рублей в месяц. Предположительно, доходы директора являются процентом от заработка Евгения Петросяна.
У Татьяны Брухуновой в собственности две квартиры в центре Москвы. Одна из них находится на улице Лесной. Вторая — в новостройке в ЖК "Садовые кварталы" — стоит около 150 миллионов рублей. Площадь жилища — 200 квадратных метров, в квартире сделан хороший дизайнерский ремонт.
Фото: muslo.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Суд развел юмористов Степаненко и Петросяна
Опись имущества Петросяна и Степаненко завершена
Петросян понадеялся на мирное будущее в отношениях со Степаненко
Степаненко назвала развод с Петросяном "житейским делом"
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Немецкая журналистка считает, что Россия слишком героизирует блокаду Ленинграда. На самом деле, это событие нужно приравнять к геноциду.
Имя княгини Евдокии Московской почти забыто. Хотя ее супруга — великого князя Дмитрия Донского — помнят все. Эпоха любимой жены и сподвижницы героя Куликовской битвы интересна и удивительна прежде всего тем, что тогда на московском престоле власть правила рука об руку с любовью и мудростью. Пожалуй, Евдокия – самая счастливая кремлевская жена.
Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.