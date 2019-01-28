Молодая избранница Евгения Петросяна стала собственницей двух элитных квартир в Москве

29-летняя помощница Евгения Петросяна призналась, что с 73-летним мэтром эстрады ее связывают не только рабочие отношения, пишет "Комсомольская правда". Девушка делится с подписчиками в соцсетях радостями своей новой жизни.

Как утверждает Брухунова, она не разлучала Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. "Если бы все было хорошо, он бы не ушел… Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака в этой паре не видела. Я видела партнерские, уважительные отношения. Петросян был глубоко одиноким человеком, — отмечает Евгения.

Брухунова считает, что на самом деле она никакая не разлучница: "Все говорили, что я увела Петросяна из семьи. Этого не было, это не так".

Напомним, что брак звездной пары Петросяна и Степаненко расторгнут Хамовническим районным судом 16 ноября. Евгений Петросян и Елена Степаненко за 30 лет брака заработали многомиллионное состояние. Больше десятка квартир, машины, драгоценности и антиквариат.

Пока идут судебные тяжбы, Евгений Петросян со своей подругой, судя по фотографиям в соцсетях, отправился отдыхать в Барселону.

Сообщается, что за последние два года средняя зарплата уроженки Тулы Татьяны Брухуновой варьировалась от 700 до 800 тысяч рублей в месяц. Предположительно, доходы директора являются процентом от заработка Евгения Петросяна.

У Татьяны Брухуновой в собственности две квартиры в центре Москвы. Одна из них находится на улице Лесной. Вторая — в новостройке в ЖК "Садовые кварталы" — стоит около 150 миллионов рублей. Площадь жилища — 200 квадратных метров, в квартире сделан хороший дизайнерский ремонт.

Фото: muslo.ru

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