Ученые Севастопольского госуниверситета разработали технологию производства недорогих нанопорошков для улучшения качества стройматериалов, сообщает РИА-Новости.
Ноу-хау заключается в том, что живые организмы используются для переработки твердосплавных отходов. На Земле существует 360-370 штаммов бактерий, способных "поедать" сплавы, это одни из древнейших организмов на Земле. Штаммы отличаются условиями произрастания.
Отмечается, что технология позволяет получать нанопорошки в массовом количестве по себестоимости на уровне 15-30% от рыночной стоимости. Производство наномодификаторов в позволит использовать их для создания гидротехнических бетонов, крайне необходимых в Крыму. На полуострове остро стоит проблема восстановления и строительства гидротехнических и берегоукрепительных сооружений.
Новые технологии открывает широкие перспективы для производства бетона, отличающегося более высокими характеристиками по влагонепроницаемости, морозостойкости, плотности, другими свойствами, обеспечивающими долгий срок эксплуатации, подчеркивают разработчики.
Проведенные исследования влияния наномодификаторов на свойства бетона показали, что добавление 1-2% полученного учеными СевГУ нанопорошка позволяет увеличить прочность бетона на сжатие на 94%.
Фото: hightech.fm
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