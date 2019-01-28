Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Крымские ученые создали из бактерий нанопорошок для сверхпрочного бетона﻿

Недвижимость

Ученые Севастопольского госуниверситета разработали технологию производства недорогих нанопорошков для улучшения качества стройматериалов, сообщает РИА-Новости.

Крымские ученые создали из бактерий нанопорошок для сверхпрочного бетона﻿. 397932.jpeg

Ноу-хау заключается в том, что живые организмы используются для переработки твердосплавных отходов. На Земле существует 360-370 штаммов бактерий, способных "поедать" сплавы, это одни из древнейших организмов на Земле. Штаммы отличаются условиями произрастания.

Отмечается, что технология позволяет получать нанопорошки в массовом количестве по себестоимости на уровне 15-30% от рыночной стоимости. Производство наномодификаторов в позволит использовать их для создания гидротехнических бетонов, крайне необходимых в Крыму. На полуострове остро стоит проблема восстановления и строительства гидротехнических и берегоукрепительных сооружений.

Новые технологии открывает широкие перспективы для производства бетона, отличающегося более высокими характеристиками по влагонепроницаемости, морозостойкости, плотности, другими свойствами, обеспечивающими долгий срок эксплуатации, подчеркивают разработчики.

Проведенные исследования влияния наномодификаторов на свойства бетона показали, что добавление 1-2% полученного учеными СевГУ нанопорошка позволяет увеличить прочность бетона на сжатие на 94%.

Фото: hightech.fm

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

От бетона к меблировке: куда движется девелопмент и готов ли к этому покупатель

Секрет прочности бетона древних римлян раскрыли современные ученые

Город Земля: Есть ли будущее у бетонной планеты

"Асфальт и бетон в России на 99% не пригодны для применения"

 

Прописка на даче: требования к жилью и жильцам Прописка на даче: требования к жилью и жильцам

Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы крым нано бетон ученые разработка технология севастополь недвижимость строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Мировое наследие
Трансцендентная медитация йога: мистик Махариши
Недвижимость
Оценка недвижимости: как определить кадастровую стоимость квартиры
Православие
В Константинополе православия больше нет
Новости Все >
Осуждена гражданка Австрии, призывавшая Путина ввести войска
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
Молодая избранница Евгения Петросяна стала собственницей двух элитных квартир в Москве
Deutsche Bank назвал главную угрозу рублю
Крымские ученые создали из бактерий нанопорошок для сверхпрочного бетона﻿
Как западные разведки собирают у россиян компромат на власть
Украинцы "травят" фаворитку "Евровидения" за концерты в России
Силовики ждут наплыва беженцев из Таджикистана
Отдать золото Венесуэлы Мадуро - "это спустить его в унитаз"
Футболист сборной России извинился за незабитый в ворота Хорватии пенальти
Читательский топ
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Немецкие СМИ рассказали о тяжелейшем поражении Дональда Трампа
Великобритания нашла способ разрешить военный конфликт в Донбассе
Москва ждет крылатую ракету из США?
Евдокия Московская: самая счастливая кремлевская жена
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Мэр Киева рассмешил участников форума в Давосе
Новости Украины
Мэр Киева рассмешил участников форума в Давосе
Новости Европы
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
США и Канада. Новости и аналитика
Немецкие СМИ рассказали о тяжелейшем поражении Дональда Трампа
Евросоюз
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями

Немецкая журналистка считает, что Россия слишком героизирует блокаду Ленинграда. На самом деле, это событие нужно приравнять к геноциду.

В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
Германия, Франция и Испания признают Гуаидо президентом Венесуэлы, если Мадуро не проведет выборы
Южная Америка
Германия, Франция и Испания признают Гуаидо президентом Венесуэлы, если Мадуро не проведет выборы
Новости Украины
На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза
Новости Европы
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
Российское наследие
Евдокия Московская: самая счастливая кремлевская жена

Имя княгини Евдокии Московской почти забыто. Хотя ее супруга — великого князя Дмитрия Донского — помнят все. Эпоха любимой жены и сподвижницы героя Куликовской битвы интересна и удивительна прежде всего тем, что тогда на московском престоле власть правила рука об руку с любовью и мудростью. Пожалуй, Евдокия – самая счастливая кремлевская жена.

Евдокия Московская: самая счастливая кремлевская жена
Снайперы: неписаные правила Великой Отечественной
Военные новости
Снайперы: неписаные правила Великой Отечественной
Мировое наследие
У Третьего рейха была "Колдовская зондеркоманда"
Российское наследие
Николай Рерих: через тернии к звездам
Рустем Сафронов В США протестуют против интервенции в Венесуэле Рустем Сафронов Соломон Соловьев Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня Соломон Соловьев Мария Сныткова Золотой стандарт: рывок Российской империи Мария Сныткова
Комментарии
Президентом Украины станет шоумен?
Абэ собирается забрать Курилы по договору 1956 года
Абэ собирается забрать Курилы по договору 1956 года
Отдать золото Венесуэлы Мадуро - "это спустить его в унитаз"
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Отдать золото Венесуэлы Мадуро - "это спустить его в унитаз"
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Отдать золото Венесуэлы Мадуро - "это спустить его в унитаз"
ВВС Великобритании готовят новый ударный беспилотник Protector
Абэ собирается забрать Курилы по договору 1956 года
Абэ собирается забрать Курилы по договору 1956 года
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
Прибалтика: лучше опасный атом, чем российский газ
Прибалт пожаловался на русский язык на курсах по мореходству
Прибалт пожаловался на русский язык на курсах по мореходству
Прибалт пожаловался на русский язык на курсах по мореходству
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Немецкие СМИ рассказали о тяжелейшем поражении Дональда Трампа
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
История и современность Все >
Знаменитые потомки Чингисхана в истории России
Знаменитые потомки Чингисхана в истории России
Байи: все о древнем распутном городе
Байи: все о древнем распутном городе
Как западные разведки собирают у россиян компромат на власть
Как западные разведки собирают у россиян компромат на власть
Силовики ждут наплыва беженцев из Таджикистана
Силовики ждут наплыва беженцев из Таджикистана
ВВС Великобритании готовят новый ударный беспилотник Protector
ВВС Великобритании готовят новый ударный беспилотник Protector
Три самурайских меча: четки, демоны и злые силы
Три самурайских меча: четки, демоны и злые силы
Технологический прогресс Китая разрушает мировую гегемонию США
Технологический прогресс Китая разрушает мировую гегемонию США
Гроза императора: как Наполеон чуть было не попал в плен к казакам
Гроза императора: как Наполеон чуть было не попал в плен к казакам
Почему Фридрих Великий предпочитал не ссориться с Россией
Почему Фридрих Великий предпочитал не ссориться с Россией
Памятник "Вежливым людям" в Крыму осквернил украинец
Памятник "Вежливым людям" в Крыму осквернил украинец
Сколько россиянам заплатят за личные данные
Сколько россиянам заплатят за личные данные
Женское Все >
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Британские исследователи выяснили, с какого возраста развивается гипертония
Британские исследователи выяснили, с какого возраста развивается гипертония
Зараженные вирусами носовые платки обещают заменить обычные прививки
Зараженные вирусами носовые платки обещают заменить обычные прививки
Британка родила от двух геев
Британка родила от двух геев
Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля для всех знаков Зодиака
Кайли Дженнер создала коллекцию на День Святого Валентина
Кайли Дженнер создала коллекцию на День Святого Валентина
Мальчика в лесу спас медведь
Мальчика в лесу спас медведь
Зависть в отношениях мешает взлететь
Зависть в отношениях мешает взлететь
Чрезмерные нагрузки опасны для жизни женщин
Чрезмерные нагрузки опасны для жизни женщин
Смертность при раке резко снижается благодаря ибупрофену и аспирину
Смертность при раке резко снижается благодаря ибупрофену и аспирину
Мужское Все >
Как найти щуку зимой
Как найти щуку зимой
Марсианская ракета упала от сильного ветра
Марсианская ракета упала от сильного ветра
Новый тренд: стеклянные дома: стоит ли?
Новый тренд: стеклянные дома: стоит ли?
Черный и белый цвета в интерьере: идея сочетания
Черный и белый цвета в интерьере: идея сочетания
Советы по снижению потребления воды в квартире
Советы по снижению потребления воды в квартире
Двухрядные кухни: плюсы, минусы и советы по применению
Двухрядные кухни: плюсы, минусы и советы по применению
Дом в баварском стиле: уют и высокие технологии
Дом в баварском стиле: уют и высокие технологии
Опасные формы: тренировочный комплекс
Опасные формы: тренировочный комплекс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
В Константинополе православия больше нет
В Константинополе православия больше нет
О некоторых самоубийцах Церковь молится
О некоторых самоубийцах Церковь молится
Рыбы способны узнать человека в лицо
Рыбы способны узнать человека в лицо
Сделаны друг для друга: человек и собака
Сделаны друг для друга: человек и собака
Декоративные мыши: история создания
Декоративные мыши: история создания
Как приучить щенка не прыгать на людей
Как приучить щенка не прыгать на людей
Кот набедокурил в съемной квартире на 77 тысяч рублей
Кот набедокурил в съемной квартире на 77 тысяч рублей
В США выпустили носовые платки с вирусами
В США выпустили носовые платки с вирусами
Imperial Motion придумала ткань, которая не рвется
Imperial Motion придумала ткань, которая не рвется
Жителей Германии призывают отказаться от использования туалетной бумаги
Жителей Германии призывают отказаться от использования туалетной бумаги
Черный медведь спас трехлетнего американца
Черный медведь спас трехлетнего американца
Басков не долго думал, что подарить Волочковой
Басков не долго думал, что подарить Волочковой
Красивейшее чудо света может превратиться в большую сосульку
Красивейшее чудо света может превратиться в большую сосульку
Представлять Францию на конкурсе "Евровидение" будет блогер-андрогин
Представлять Францию на конкурсе "Евровидение" будет блогер-андрогин
Продолжительность жизни зависит от физических нагрузок
Продолжительность жизни зависит от физических нагрузок
Южная Америка
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев

Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.

Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
Дальний Восток
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
Новости Европы
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
Мир. Новости мира
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Евросоюз
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
Евросоюз
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
Путин и Трамп встречаются тайно
США и Канада. Новости и аналитика
Путин и Трамп встречаются тайно
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Дальний Восток
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ