По итогам четвертого квартала 2018 года объем предложения новостроек эконом-класса в Москве сократился на 76% — с 213,9 тыс. кв. м в аналогичный период предыдущего года до 50,8 тыс. кв. м, сообщает РБК. Отмечается, что эконом-класс в 2018 году пополнился одним проектом, как и в 2017 году.
Количество новых корпусов составило 11 штук, что больше на 57,1%, чем год назад. Объемы реализации увеличились на 65,3%, поэтому одной из причин снижения предложения стало активное вымывание лотов. Другой причиной снижения предложения жилья эконом-класса стало улучшение качественных характеристик проектов.
В частности, типовые панельные серии постепенно уходят с рынка и уступают место улучшенной панели, которая относится к комфорт-классу. По мнению аналитиков, переход рынка на проектное финансирование может только усилить внимание застройщиков к новым сериям панельных домов. Прежде всего, панель позволяет строить быстро. Это уменьшит период кредитования девелоперов.
Помимо этого, покупателям будет предложен улучшенный эстетический облик жилых комплексов, широкая палитра планировочных решений. А также продуманное зонирование пространства и более интересные входные группы.
Фото: ptzgovorit.ru
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