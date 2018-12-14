Как минимум 36 застройщиков в Московской области - недобросовестные, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление начальника Главгосстройнадзора региона Артура Гарибяна.
По его словам, всего в Московской области порядка 350 застройщиков. «Если говорить о недобросовестных компаниях в части долевого строительства, к ним можно отнести как минимум 36", - подчеркнул чиновник.
Он отметил, что в черный список попали те компании, которые не выполнили требования федерального закона № 214 "Об участии в долевом строительстве" и не открыли эксроу-счета в уполномоченных банках.
Артур Гарибян отметил, что есть еще один сегмент недобросовестных застройщиков. Это те, которые открыли специализированные счета, формально нормам закона подчинились, но не выполняют иные условия договора долевого участия. В частности, допустили срывы сроков передачи квартир, частые административные правонарушения, общую недисциплинированность.
Начальник Главгосстройндзора уточнил, что таких застройщиков порядка 40.
Фото: fingazeta.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Собственникам жилья в Подмосковье повысят штрафы
Новая Москва или Подмосковье: где лучше покупать квартиру
Эвелина Бледанс вынуждена продать особняк в Подмосковье
Балашиха лидирует по окупаемости жилья в Подмосковье
В Москве прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео, допустившего выпады в адрес нашей страны из-за перелета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.
Россияне определились с главным виновником своих бед. Им стал президент Владимир Путин.
Знаменитый украинский боксер Александр Усик заявил, что будет на стороне монахов Киево-Печерской лавры в случае попыток ее захвата.
Владелец телеканалов и заводов, главный кондитер страны и по совместительству президент Украины за прошедший год вновь проявил себя как успешный бизнесмен.