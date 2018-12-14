Каждый десятый застройщик Подмосковья оказался недобросовестным﻿

Как минимум 36 застройщиков в Московской области - недобросовестные, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление начальника Главгосстройнадзора региона Артура Гарибяна.

По его словам, всего в Московской области порядка 350 застройщиков. «Если говорить о недобросовестных компаниях в части долевого строительства, к ним можно отнести как минимум 36", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что в черный список попали те компании, которые не выполнили требования федерального закона № 214 "Об участии в долевом строительстве" и не открыли эксроу-счета в уполномоченных банках.

Артур Гарибян отметил, что есть еще один сегмент недобросовестных застройщиков. Это те, которые открыли специализированные счета, формально нормам закона подчинились, но не выполняют иные условия договора долевого участия. В частности, допустили срывы сроков передачи квартир, частые административные правонарушения, общую недисциплинированность.

Начальник Главгосстройндзора уточнил, что таких застройщиков порядка 40.

Фото: fingazeta.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Собственникам жилья в Подмосковье повысят штрафы﻿

Новая Москва или Подмосковье: где лучше покупать квартиру

Эвелина Бледанс вынуждена продать особняк в Подмосковье

Балашиха лидирует по окупаемости жилья в Подмосковье﻿﻿