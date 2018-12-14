Чекалин вошел в пятерку самых маленьких городов мира

На планете есть много маленьких городов. Но среди них можно найти совсем крошечные. Их население всего несколько сотен человек. Один из таких городков находится в России и входит в мировых пятерку рекордсменов, сообщает РБК.
Первое место в Топ-5 самых маленьких городов мира с населением до тысячи человек занимает Буфорд в американском штате Вайоминг. Он занимает площадь в четыре гектара.
На втором месте город Хум в Хорватии. В городе много каменных домов, но всего две улицы. Каждая из них шириной в метр.
Почетное третье место у города Рабштейн-над-Стржелой (Чехия). Статус города он получил еще в 1337 году. Рабштейн состоит всего из одной улицы и маленькой площади.
На четвертом — Мелник (Болгария). Время основания Мелника доподлинно неизвестно. Первые письменные упоминания о нем датируются XI веком.
И, наконец, на пятом место — Чекалин. Город-лилипут можно найти и в России. Здесь живёт всего 975 человек. Малонаселенный Чекалин находится на левом берегу Оки в 110 км от Тулы. Своим основанием в 1565 году город обязан Ивану Грозному.
Фото: uznauvse.ru
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