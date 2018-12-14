Дочь короля комедии Михаила Пуговкина объявила о пропаже наследства﻿

Дочь знаменитого советского актера Елена заявила, что после смерти отца получила в наследство только его памятные фотографии, а хозяйкой двухуровневой квартиры в Сокольниках стала вдова Михаила Пуговкина, его третья супруга Ирина Константиновна, сообщают Вести.Ru.

По словам Елены, спустя некоторое время Ирина купила еще две квартиры в столице, хотя официально крупными суммами на тот момент не располагала. Михаил Пуговкин завещал все имущество последней жене.

Елена обратилась к нотариусу, но он лишь подтвердил, что Пуговкин на момент смерти владел только недвижимостью в Сокольниках. Дочь актера до сих пор не оставляет попыток установить справедливость. Она ничего не получила и считает, что Ирина, предчувствовав смерть Михаила, заставила его написать дарственную на ее имя. Более того, Елена заявила, что жена специально спаивала Пуговкина.

Король комедии, великий советский актер Михаил Пуговкин был обласкан властью. Когда в 2008 году артист уходил из жизни, у него был земельный участок на Истре в 20 соток, машина и две (по некоторым данным — даже четыре) шикарные квартиры в столице.

Единственной дочери артиста от первого брака Елене ничего не досталось. Имущество отошло третьей жене Пуговкина Ирине, которая на 5 лет младше его дочери. На ней актер женился уже в возрасте 70-ти лет.

После смерти артиста вдова заявила, что дочери Пуговкин ничего не оставил. Что она его якобы бросила. Елена же обвинила Ирину в том, что та нарочно разлучила ее с отцом, и что она обманом прибрала к рукам все имущество.

Когда же дочь решила узнать последнюю волю отца, нотариусы сказали, что Пуговкин ничем не владеет. Несколько лет после его смерти дочь и третья жена артиста продолжали выяснять отношения. А затем вдова Пуговкина куда-то пропала.

Но недавно выяснилось, что Ирина Константиновна живет в Ростове-на-Дону в ветхом доме и едва сводит концы с концами. Причем, живет она одна. И это несмотря на то, что у нее есть свои внуки, которые, как говорит дочь актера, и переехали ранее в Москву и поселились в квартире Пуговкина после его смерти.

Кроме того, под той квартирой на первом этаже был создан музей легендарного артиста, но и он перестал существовать.

В этом году актеру театра и кино, Народному артисту СССР Михаилу Пуговкину, который запомнился зрителям по ролям в таких культовых картинах как "Операции "Ы", "Свадьба в Малиновке", "12 стульев", исполнилось бы 95 лет.

Фото: eg.ru

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