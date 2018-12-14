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Источник Правда.Ру

Семьи после рождения второго или третьего ребенка получат ипотеку ﻿по ставке 6%

Недвижимость

Правительство России до конца финансового года представит новые льготы для получения ипотечного кредита семьями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой на семинаре для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ.

Семьи после рождения второго или третьего ребенка получат льготную ипотеку﻿. 395907.jpeg

По ее словам, в данный момент идет работа еще над более льготными мероприятиями и условиями предоставления ипотечных кредитов.

"До конца финансового года мы такие варианты предложим. Это даст возможность более 1,6 млн семей получить помощь и поддержку", — подчеркнула Татьяна Голикова.

Напомним, что два года назад президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со ставкой 6% в случае рождения второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В июне 2018 года глава государства также поручил обеспечить ипотечную ставку в 6% для семей при рождении четвертого и последующих детей.

Программа предусматривает приобретение квартир в новостройках. По условиям программы, государство будет выплачивать банку разницу по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. На льготную ипотеку заложены средства до 2024 года в рамках нацпроекта "Демография".

Фото: klassever.ru

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