ЦБ опять повысил ключевую ставку: ипотека подорожает﻿

Банк России 14 декабря принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых, сообщает РБК. Это уже второе повышение в текущем году. Оно неизбежно отразиться на ипотечных ставках, убеждены эксперты.

Ключевая ставка достигла своего пика в кризис 2014 года и достигла 17%. Это сделало практически недоступными жилищные кредиты. С тех пор ставка ЦБ планомерно снижалась до марта 2018 года, когда достигла минимума в 7,25%.

По прогнозам аналитиков, в 2019 году рынок ипотеки не повторит рекордов 2018 года. Ставки по ипотеке вырастут. Это будет проходить на фоне повышения налогов и повышения тарифов ЖКХ, в итоге все отразится и на спросе на жилую недвижимость.

По мнению генерального директора агентства недвижимости «Азбука жилья» Владимира Каширцева, снижения процентных ставок в ближайшей перспективе не прогнозируется, но и тенденций их увеличения до 12-13% нет.

Потенциальные заемщики должны готовиться к тому, что в обозримой перспективе ставки по ипотеке в лучшем случае снижение не начнут. Каждый месяц промедления будет означать для покупателей подорожание жилья, которое они хотят приобрести с помощью кредита, отмечает генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин.

Фото: ruesonomics.ru

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