Крым стал лидером по росту ипотеки и по ипотечным долгам

Рост долгов граждан по ипотечным платежам в Республике Крым увеличился более чем в 2,5 раза. При этом в целом по стране рост показателя составил 26 процентов, свидетельствуют данные Банка России.

Как сообщает Moneytimes.ru, Крым и Севастополь сегодня — лидеры роста ипотеки среди регионов РФ. Третье место занимает Чечня, где показатель увеличился в 1,5 раза. В других областях страны рост ипотеки не превышает 35 процентов.

Отмечается, что за год темпы увеличения показателя в Крыму и Севастополе замедлились. По данным на начало ноября 2017 года, они превышали 173 и 193,5 процента соответственно. В целом по стране на 1 ноября прошлого года показатель вырос на 14,4 процента.

Основная причина лидерства этих регионов состоит в эффекте низкой базы, считают эксперты. Если на одного жителя РФ задолженность по ипотеке, в среднем, составляет 42 тысячи рублей, то на жителя Крыма — четыре тысячи, Севастополя — шесть тысяч.

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