Минимальная аренда "однушки" в Москве в декабре составляет 20 тыс. руб.﻿

Минимальная ставка аренды квартиры в Москве в декабре составила 20 тыс. руб. — это на 2 тыс. руб. больше, чем годом ранее, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость".

Наиболее бюджетным предложением в декабре 2018 года стала меблированная однокомнатная квартира площадью 31 кв.м с шестиметровой кухней в кирпичной пятиэтажке недалеко от станции метро "Перово". Оговаривается, что жилье сдается впервые и только на 7 месяцев.

За 22 тыс. рублей в месяц можно снять "однушку" в новостройке вблизи станции метро "Бульвар Адмирала Ушакова". Общая площадь объекта — 40 кв.м, кухни — 10 кв.м, есть гардеробная. Единственный коммунальный платеж для нанимателя — за пользование электроэнергией.

Замыкает тройку лидеров однокомнатная квартира в девятиэтажке за 23 тыс. руб. в месяц. Жилье сдаётся без техники и мебели в панельной девятиэтажке в 10 минутах транспортом от станции метро "ВДНХ". Общая площадь объекта — 32 кв.м, кухни — 6 кв.м. Из бытовой техники имеется двухкамерный холодильник, стиральная машина, электроплита, печь СВЧ. Возможен вариант сдачи квартиры "под ремонт".

Фото: realtai

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