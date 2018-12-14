Англичане продают остров с пингвинами в Фолклендском архипелаге﻿﻿

Остров с тысячами пингвинов продается в Великобритании, сообщает ТАСС. На острове обитают пять разных видов пингвинов, морские котики и 42 вида птиц. Остров Пеббл выставлен на продажу в качестве недвижимости.
Последние 150 лет островом владело семейство династии Динов. Однако теперь праправнук первого покупателя острова решил его продать. Сообщается, что длина участка — 30 километров. Ширина всего несколько километров.
Несмотря на компактный размер, остров Пеббл вмещает в себе озера, скалы, холмы и 6 километров галечных пляжей. Остров является Международным охранным орнитологическим районом биоразнообразия. На Пеббле уживаются пять видов пингвинов, морские котики, 125 голов крупного рогатого скота и 6 тысяч овец.
Уникальное место в 1869 купил Джон Дин за £400. Но дело осложнилось тем, что прошло много лет, и его потомок Сэм Харрис, который собрался продать остров, не смог договориться с агентством по недвижимости по поводу цены.
По словам нынешнего владельца острова Сэма Харриса, в агентстве по недвижимости, куда он обратился, чтобы оценить остров, ему ответили, что затрудняются это сделать, поскольку хозяева владели им слишком долго и сейчас не на что опереться в оценке. Но переговоры продолжаются.
Напомним, что Фолклендские острова являются официально Британской территорией. Но ее владение ими пытается оспорить Аргентина. Она рассматривает их как часть своей провинции и называет их Мальвинскими островами.
Фото: fedpress.ru
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