Перевод на эксроу-счета всех строек приведет к резкому росту цен на жилье — прогноз

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обновил поправки к закону о долевом строительстве. Законодатели рекомендовали их к рассмотрению во втором чтении, пишет "Коммерсант". Девелоперы прогнозируют резкий рост цен на жилье.

По словам главы думского комитета Николая Николаева, предполагается, что с 1 июля 2019 года абсолютно все застройщики должны будут перейти на финансирование строительства и продажу жилья через эскроу-счета.

При этом редакция поправок в первом чтении предусматривала переход на новый порядок финансирования только для тех проектов, которые появятся на рынке после 1 июля 2019 года.

Напомним, что действие эскроу-счетов направлено на то, чтобы застройщики размещали средства покупателей на специальных банковских счетах и держали их там до завершения строительства. Сейчас же привлеченные деньги идут на финансирование стройки по договорам долевого участия (ДДУ). Изменение правил произошло из-за роста числа обманутых дольщиков во всех регионах России.

Как отмечают авторы поправок, законодательные изменения стали реакцией на действия девелоперов Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, которые начали в массовом порядке получать впрок разрешения на строительство новых проектов, чтобы не попадать под действие закона об эксроу-счетах…

Так, Москомстройинвест сообщал, что в первой половине этого года одобрил вдвое больше заявок на получение заключения о соответствии проектной декларации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению Николая Николаева, это попытка обойти закон, чтобы использовать действующий механизм продаж и финансирования строительства жилья, который неэффективен.

В свою очередь, девелоперы утверждают, что принятие новых поправок приведет к росту себестоимость строительства на 20% и соответствующему росту цен на квартиры в новостройках.

Фото: buziness-klass.su

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