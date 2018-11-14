Российская семья накопит на "двушку" за 5 лет﻿

Среднестатистической российской семье требуется в среднем 5,2 года, чтобы накопить на покупку двухкомнатной квартиры, утверждают эксперты компании "ФинЭкспертиза". Но это при условии, что ей не нужно в это же время снимать жилье.

В основу исследования была положена "идеальная" ситуация, когда российская семья из двух работающих человек ежемесячно откладывает на покупку 2-комнатной квартиры площадью 50 кв.м ровно половину своего бюджета.

Еще одно важное условие: на время до покупки квартиры этой семье есть где жить. Причем данное жилье не требует ежемесячной арендной платы.

Свои расчеты аналитики делали по данным Росстата, основываясь на стоимости 1 кв.м недвижимости и номинальной начисленной заработной плате в каждом из федеральных округов и субъектов России.

Если брать по регионам, то получается, что жителям Нижегородской области на приобретение квартиры понадобится чуть более 8 лет, жителям Приморского края — 9 лет, жителям Магаданской области — 3,6 лет, жителям Ямало-Ненецкого автономного округа -2,7 лет.

Что касается федеральных округов, то дольше всего копить на жилье придется жителям Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов: 7,0, 6,3 и 6,3 года соответственно.

Фото:muslo.ru

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