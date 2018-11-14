Дело лжезастройщика, обманувшего в Краснодаре более 200 человек на общую сумму свыше 200 млн руб., направлено для рассмотрения в Прикубанский районный суд г. Краснодара, информирует краевая прокуратура.
По данным следствия, директор строительной фирмы ООО "Профстройюг" вместе со своим компаньоном с 2014-го по 2016 год привлекал денежные средства дольщиков для возведения многоквартирных жилых домов в г. Краснодаре: по ул. Калужской, 16, Калужской 24/Камчатской, 3, в пос. Краснодарском.
Но, как утверждают правоохранители, взятые на себя обязательства указанные лица исполнять не намеревались. Подозреваемым предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере". Для обеспечения возмещения пострадавшим причиненного преступлением ущерба имущество обвиняемых арестовано.
Сообщается, что для получения жилья в пос. Краснодарском около 80 человек оплатили полную стоимость квартир. Многие из них воспользовались материнским капиталом.
Фото: Forbes.kz
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