Частный остров выставлен на продажу в США﻿

В США владелец выставил на продажу остров Катинка площадью два гектара. Остров расположен на одноименном озере в штате Висконсин, пишет The Daily Mail.

Многие бы хотели приобрести свой собственный остров где-нибудь в тропиках посреди бескрайнего океана. Но это мечты скорее из области фантастики. Гораздо реальнее купить остров в северных широтах в большом озере, с собственным трехэтажным домом, причалом, джакузи и всеми атрибутами городской цивилизации. Но обязательно с дорожками для прогулок по собственному лесу.

Именно такую мечту предложили осуществить в городке Преск-Айл. Площадь дома на персональном острове с каменной облицовкой составляет 320 кв.м.

Сообщается, что между спальнями, в центре дома, расположились кухня, столовая и большая комната отдыха. Верхний этаж дома ориентирован на уединение — здесь есть рабочий кабинет и библиотека. А внизу имеются семейная и игровая комнаты и общие зоны. Всего в доме с комфортом может жить до 12 человек.

Остров вместе с домом продается за 1,2 млн долларов.

Фото: Zagranitsa.com

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