В самом большом мегаполисе на юго-востоке США — известном американском городе-курорте Майами — выставлен на продажу особняк бывшей российской теннисистки Анны Курниковой.
По данным американского журнала Forbes, стоимость элитной недвижимости составляет $14,2 млн (969,4 млн руб.). В особняке площадью 615 кв.м расположено восемь спален и такое же количество ванных комнат. На территории есть открытый бассейн, спа-зона и причал для тридцатиметровой яхты. Помимо этого, на территории расположен дом со служебными помещениями.
В доме имеется снэк-бар, столовая, кухня и несколько гардеробных. В особняке Курниковой большие окна в форме арок. Из них открывается прекрасный вид на озеро. Фасады здания обвиты плющом. Курникова приобрела этот особняк в 2000 году за $5 млн и выставила на продажу в 2011-м за $9.4 млн. Теперь он продается дороже.
Сообщается, что ранее свой дом в США продала другая звезда мирового тенниса — российская спортсменка Мария Шарапова. Из панорамных окон ее особняка в Манхэттен-Бич открывался шикарный вид на океан. Особняк Шараповой был продан за $5,25 млн.
Фото: Woman.ru
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