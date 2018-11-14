Единственное жилье будут изымать за долги﻿

Министерство юстиции России разработает законопроект об изъятии единственного жилья за долги, пишет "РГ". Чиновники предлагают переселять должников с жильем больших площадей в квартиры меньшей площади.

Проект закона готовят по требованию Конституционного суда России, который еще в 2012 году постановил внести изменения в законодательство, устанавливающего пределы действия имущественного иммунитета к единственному для должника жилому помещению.

В настоящее время в России за большие долги по ЖКХ граждан могут переселить в квартиры меньшего метража. Правда, это действует только в отношении тех, кто живет по договору соцнайма. Отныне подобную практику хотят распространить и на другие категории должников.

По мнению авторов законопроекта, когда дело касается,например,алиментов, необходимо предусмотреть механизмы, расширяющие возможности взыскания средств. Должников же по кредитам инициатива коснуться не должна.

Ранее сообщалось, что летом этого года впервые в истории российский суд принял решение об изъятии ипотечного жилья за долги по ЖКХ. Собственница залоговой квартиры задолжала за жилищно-коммунальные услуги 1,75 млн руб.

Фото: Весьма

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