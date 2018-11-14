Коммунальные тарифы вырастут дважды﻿

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов за услуги ЖКХ в 2019 году. Об этом сообщает сайт кабмина.

Принятые меры связаны с повышением с 1 января ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, в связи с чем расходы коммунального комплекса вырастут на 16 млрд рублей.

Чтобы индексация платы за платы за коммунальные услуги в следующем году не превышала обычный уровень, правительство решило индексировать плату граждан за ЖКХ с 1 января на уровне 1,7%. Это должно обеспечить учет повышения НДС. Следующий этап повышения тарифов произойдет с 1 июля. Они будут индексированы на уровне 2,4% к январю 2019 года.

Ранее тарифы ЖКХ в течение года индексировались однократно в среднем на 4%.

По данным экспертов, ежемесячные траты средней российской семьи на жилищно-коммунальные услуги составляют 5038 руб. При этом от региона к региону этот показатель меняется. Больше всего из семейного бюджета отдают за услуги ЖКХ жители Тувы (24,5%) и Камчатского края (16,3%). Меньше всего — жители Северной Осетии (6%) и Курской области (6,3%). В Москве этот показатель находится на уровне 13,9%.

Фото: ТК "Регион"

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