Число ипотечных сделок на подмосковной "загородке" удвоилось﻿

За последние десять лет количество ипотечных кредитов на покупку участков без подряда (УБП) увеличилось в шесть раз — до 60%, а на приобретение готовых коттеджей, таунхаусов и квартир в малоэтажных домах (МЖД) — в 2,5 раза, до 80%, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.

Общая доля ипотечных сделок на подмосковной "загородке" достигла 72%.Только в сегменте строящихся домов и участков с подрядом ипотечные сделки не показывают положительную динамику, оставаясь на уровне 10%. По мнению аналитиков, облегчение процедуры кредитования в данном формате было бы способно поднять спрос на "загородке" в два раза благодаря востребованности домов на этапе строительства.

В качестве альтернативы ипотеке выступают длинные рассрочки, а также строительство дома за счет девелопера с дальнейшей продажей его покупателю в ипотеку.

По мнению директора Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Антона Архипова, сложность получения ипотеки на покупку строящегося объекта является сегодня главной проблемой кредитования на "загородке.

"Решение данного вопроса могло бы увеличить количество сделок на загородном рынке в два раза, а то и более. Подтверждение этого можно найти в городском сегменте: сегодня рост продаж на рынке новостроек во многом обусловлен тем, что люди покупают квартиры на этапе строительства и делают это с помощью ипотеки", — подчеркнул Антон Архипов.

Фото: РСК

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