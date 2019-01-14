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Архитекторы показали проект самого высокого небоскреба в Поднебесной

Недвижимость

 

Архитекторы показали проект самого высокого небоскреба в Поднебесной. 397110.jpeg

Архитектурное бюро Adrian Smith + Gordon Gill представило проект самого высокого здания в Китае. В нем разместится новый международный центр, сообщает РБК. Комплекс высотой 700 м расположится в Шэньчжэне. Новый небоскреб станет третьим по высоте в мире после башни Burj Khalifa в Дубае (828 м) и Jeddah Tower, которая сейчас возводится в Саудовской Аравии (1 тыс. м).

Международный центр "Шэньчжэнь-Гонконг" разместится неподалеку от национального парка. Фасады здания будут выполнены из энергоэффективного стекла.

Сообщается, что по вечерам на фасадах планируется проведение светового шоу под музыку. В башне расположатся офисы, торговый центр, гостиница, ночной клуб, библиотека, а также бассейн и спа. А также самая высокая в мире смотровая площадка, множество ресторанов и кафе. На случай стихийных бедствий вокруг небоскреба обустроят набережные со специальными системами водоотведения. Помимо этого, неподалеку возведут автовокзал.

Как писала ранее "Правда.Ру", на западе китайского города Шэньчжэнь построили небоскреб в форме пули. На его создание архитекторов вдохновила форма побегов бамбука.

Фото: realty.rbc.ru

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