Дольщики незаконно построенных жилых комплексов в Сочи просят не сносить их дома﻿﻿

Собственники квартир 11 жилых комплексов Сочи из разных регионов РФ провели санкционированный митинг, организованный инициативной группой собственников квартир ЖК "Солнечный" и на улице Белорусская,4, сообщает "Интерфакс".

В митинге приняли участие жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Оренбурга, Курска, Краснодарского, Красноярского и Хабаровская краев, Ленинградской, Ярославской, Тульской, Волгоградской, Самарской, Свердловской, Ростовской областей и Сибири.

По словам участников митинга, дольщики из двадцати регионов России приехали в Сочи на митинг, чтобы остановить снос многоэтажных домов нескольких жилых комплексов. Это "Русь", "Имеретинский парк", "Костромской", "Буково", "Волжский" и на улице Белорусская, 4.

Для защиты участников строительства жилых домов и собственников недвижимости была принята резолюция. Ее направили президенту РФ, главе Минстроя РФ и в Госдуму РФ.

Власти Сочи подтвердили, что санкционированный митинг проведен в центре Сочи на площади Искусств. В нем приняли участи 34 человека. Нарушений зарегистрировано не было.

Проведенный митинг был реакцией на решение властей города снести незаконно возведенные жилые многоквартирные дома. Решение суда было основано на том, что администрация курорта не выдавала застройщикам разрешение на возведение этих жилых комплексов.

Фото: kavkaz-uzel.eu

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Москва, Петербург и Сочи в﻿озглавили ТОП-10 регионов с рекордным ростом цен на жилье

Власти Сочи приступили к сносу жилого комплекса на берегу моря﻿

Незаконные новостройки в Сочи будут сносить