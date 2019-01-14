Средний чек аренды элитных квартир в Москве составил $26 100 в месяц﻿

Средневзвешенная арендная ставка в 100 самых дорогих квартирах, предлагаемых в аренду в столичном мегаполисе, составила на конец декабря $26 100 за объект в месяц, говорится в сообщении Savills.

По данным экспертов, за последние три месяца увеличилось число предлагаемых квартир в бюджете до $15 тыс за объект в месяц — на 9%.

Доля квартир в бюджете от $20 тыс до $25 тыс за объект в месяц снизилась на 6%.

При этом доли лотов в бюджетах от $15 до $20 тыс и от $20 до $25 тыс увеличились на 13% и 7% соответственно.

Если говорить о самых дорогих арендных квартирах в столице (от $45 тыс за объект в месяц), то их доля от общего объема за год практически не изменилась.

Сообщается, что за последний год доля просторных квартир площадью от 500 кв. м увеличилась на 5%. При этом количество квартир площадью от 400 кв. м до 500 кв. м осталось практически на прежнем уровне.

Отмечается, что снизилась доля лотов площадью менее 200 кв. м и площадью от 300 до 400 кв. м (на 9% и 1% соответственно).

Все квартиры из сегмента самого дорогого арендного жилья находятся в жилых домах и комплексах в престижных районах Москвы. Наибольший объем квартир из рейтинга традиционно приходится на район Арбат-Кропоткинская — всего 35 объектов. Помимо этого, значительное число дорогих объектов предлагается в Тверском и Краснопресненском районах столицы.

Фото: domofond.ru

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