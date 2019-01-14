Любовнице Криса Кельми не достанется четырехкомнатная квартира в Москве﻿

Крис Кельми мог узаконить отношения со своей давней любовницей Полиной Беловой, сообщает портал ДНИ. РУ. Женщина заявила, что звезда российской эстрады, известный музыкант и композитор хотел жениться на ней.

По словам Беловой, жена артиста, с которой он уже давно не жил, не давала развод из-за элитной недвижимости. Якобы она опасалась, что любовница быстро приберет к рукам четырехкомнатную квартиру на Смоленском бульваре. А заодно и "однушку" на Делегатской улице и дачу в 50 километрах от Москвы. Эта недвижимость оценивается примерно в 70 миллионов рублей.

"Три года назад он пытался расторгнуть брак, но она запротестовала", — заявила Полина. Белова считает, что законная жена Криса решила устранить соперницу и оклеветала ее, обвинив в краже денег Кельми. Осенью 2017-го этот громкий скандал обсуждали на всю страну.

Полина Белова утверждает, что жена музыканта придумала ту историю, чтобы Крис перестал с ней общаться.

Напомним, что кумир 90-х, композитор и певец, автор более 200 музыкальных произведений Крис Кельми был создателем групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также участником группы "Автограф". Среди наиболее известных его песен такие хиты как "Ночное рандеву", "Усталое такси" "Замыкая круг".

Музыкант скончался 1 января в своем доме в Подмосковье после новогодней попойки. Музыканта-алкоголика нашли, когда он был уже без сознания. Медики ничего не смогли сделать. Кельми проводили в последний путь на Никольском кладбище Москвы. На церемонии прощания присутствовали только самые близкие люди. Друзья и поклонники допущены не были.

Фото: uznauvse.ru

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