Рекордно дешевая квартира найдена в Новгородской области﻿

Самая дешевая квартира страны находится в Новгородской области, и за нее просят всего 130 тыс. рублей, сообщает "МИР КВАРТИР". Эксперты портала составили рейтинг самых бюджетных квартир в регионах России.

Жилье размером 27 кв. м находится на 4 этаже панельной пятиэтажки в деревне Ивантеево Валдайского района. До районного центра ходит автобус. В деревне есть школа и детский сад. Рядом магазин со Сбербанком. В пешей доступности озера и лес. Состояние квартиры эксперты оценивают как "ужасное".

Почти столько же - 135 тысяч рублей — стоит жилплощадь в Ивановской области. Квартира расположена в селе Подозерский Комсомольского района. "Однушка" 40 кв. м имеет кухню площадью 7 кв. м. Часть ее занимает ванна. Состояние, как указано в объявлении о продаже недвижимости, "обычное". Из больших плюсов этой квартиры стоит отметить то, что в доме есть вода, центральные отопление и газ.

Уже дороже, за 150 тысяч рублей, можно приобрести квартиру в поселке Техникумовский Глазуновского района Орловской области. В жилье есть газ в баллонах, холодная вода. Правда, туалет находится на улице. Хозяева жилплощади указывают, что, невзирая на площадь объекта, а это 31 кв. м, там "большая просторная кухня". А сама квартира "чистая, ухоженная".

Четвертое место в рейтинге заняла квартира за 160 тысяч рублей в селе Горохово Юргамышского района Курганской области. 30 метров полезной жилплощади предлагается на втором этаже двухэтажного дома.

Пятое место занимает уже не маленькая "однушка", а полноценная двухкомнатная квартира со свежим ремонтом в поселке Скалистый Троицкого района Челябинской области на речке Уй. В объявлении о продаже жилья по этому адресу отмечают живописные грибные места, возможность охоты и рыбалки. Площадь жилья 45 кв. м. Даже "есть возможность провести воду и канализацию". Стоит такая недвижимость 170 тысяч рублей. Торг уместен. Как вариант — обмен на автомобиль.

Фото: taxefree-LiveJournal

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