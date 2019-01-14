Переезд министерств в Москва-сити разгрузит исторический центр﻿

Минэкономразвития, Минпромторг и Минцифраз должны будут до конца 2019 года переехать в open space формат в деловом центре Москва-Сити, сообщает РИА "Новости". Вместе с федеральными министерствами в Деловой центр на Красной Пресне переберутся и подведомственные учреждения.

Переезд министерств в деловой кластер Москва-Сити вернет москвичам исторический центр города и значительно разгрузит его от офисной активности чиновников, считают эксперты.

Так, в исторических районах освободятся здания, которые могут быть использованы для нужд города. В частности, здание центрального телеграфа на Тверской.

Сообщается, что три министерства займут порядка 70-80 тыс. кв. м. Это даст новый импульс в развитии Делового центра и положительно скажется на продвижении торговой недвижимости. А также развитии сервисных служб, ресторанов, магазинов на территории делового комплекса. Это привлечет в Сити компании, бизнес которых так или иначе связан с работой федеральных ведомств.

Одним их самых важных и положительных моментов станет транспортная выгода для Москвы.

Первыми в здании правительственного комплекса переедут Минэкономразвития и Минпромторг. За ними последуют и остальные федеральные органы исполнительной власти. В целом, релокация займет до трех месяцев.

Фото: nat-geo.ru

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