Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Переезд министерств в Москва-сити разгрузит исторический центр﻿

Недвижимость

 

Переезд министерств в Москва-сити разгрузит исторический центр﻿. 397067.jpeg

Минэкономразвития, Минпромторг и Минцифраз должны будут до конца 2019 года переехать в open space формат в деловом центре Москва-Сити, сообщает РИА "Новости". Вместе с федеральными министерствами в Деловой центр на Красной Пресне переберутся и   подведомственные учреждения.

Переезд министерств в деловой кластер Москва-Сити вернет москвичам исторический центр города и значительно разгрузит его от офисной активности чиновников, считают эксперты.

Так, в исторических районах освободятся здания, которые могут быть использованы для нужд города. В частности, здание центрального телеграфа на Тверской.

Сообщается, что три министерства займут порядка 70-80 тыс. кв. м. Это даст новый импульс в развитии Делового центра и положительно скажется на продвижении торговой недвижимости. А также развитии сервисных служб, ресторанов, магазинов на территории делового комплекса. Это привлечет в Сити компании, бизнес которых так или иначе связан с работой федеральных ведомств.

Одним их самых важных и положительных моментов станет транспортная выгода для Москвы. 

Первыми в здании правительственного комплекса переедут Минэкономразвития и Минпромторг. За ними последуют и остальные федеральные органы исполнительной власти. В целом, релокация займет до трех месяцев.

Фото: nat-geo.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

На территории "Москва-Сити" возведут небоскрёб Grand Tower﻿

Продажи апартаментов в "Москва-Сити" выросли

Госкомпании вытесняют иностранцев из "Москва-Сити"

Число сделок в "Москва-Сити" выросло в 4 раза

 

Делаем квартиру чище: 5 правильных советов Делаем квартиру чище: 5 правильных советов

Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы офис сити центр Москва аренда площадь переезд министерство недвижимость
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Ремонт "семейного гнезда" Принца Гарри и Меган Маркл оплатят британцы
Православие
Серафим Саровский: у каждого свой путь
Советское наследие
Владимир Губарев: Япония никогда не простит США
Новости Все >
РПЦ и УПЦ объяснили Порошенко отсутствие у России своего томоса
Катастрофа киргизского Boeing-707: пилот посадил лайнер на жилой район
В Ростовской области взорвался бытовой газ, есть жертвы
Переезд министерств в Москва-сити разгрузит исторический центр﻿
Певица Шер вынуждена продать свой особняк в Беверли-Хиллз себе в убыток
Порошенко похвастался сильной и независимой Украиной, которую не остановить
В Белоруссии обвинили российские телеканалы в информационной атаке на страну
В Польше считают, что в планы России входит планомерный захват Европы
США угрожают немецким компаниям из-за "Северного потока-2"
Россияне рассказали, как планируют провести свой отпуск в наступившем году
Читательский топ
Серафим Саровский: у каждого свой путь
"Петра Войкова коварно оклеветали"
Стали известны подробности массового убийства в Башкирии
Италия призвала Европу спастись от "либеральной франко-германской оси"
Ученые: употребление клетчатки предупредит смертельные болезни
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Общество
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Советское наследие
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Советское наследие
Дело Кольцова: Трагедия одного доноса
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Новости Европы
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Интересные Новости
В рейтинге "самых умных стран" США обошли Россию
Военные новости
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
Общество
Как магазины скрывают подорожание продуктов

Во многих российских продуктовых магазинах появились новые упаковки куриных яиц. С девятью яйцами вместо столь привычных нам десяти.

Как магазины скрывают подорожание продуктов
Советского солдата гнобят, потому что боятся
Советское наследие
Советского солдата гнобят, потому что боятся
Общество
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
Советское наследие
Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой
Соломон Соловьев Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой Игорь Буккер Редакция рубрики "Общество" Ограбление века в СССР: как это было Редакция рубрики "Общество"
Комментарии
РПЦ и УПЦ объяснили Порошенко отсутствие у России своего томоса
Порошенко похвастался сильной и независимой Украиной, которую не остановить
В рейтинге "самых умных стран" США обошли Россию
Граждан РФ депортировали из Азербайджана за пропаганду христианства
В Ростовской области взорвался бытовой газ, есть жертвы
Турция стягивает войска к границе с Сирией
Порошенко похвастался сильной и независимой Украиной, которую не остановить
Провинциальная чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Владимир Губарев: Япония никогда не простит США
В Белоруссии обвинили российские телеканалы в информационной атаке на страну
Провинциальная чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
В Польше считают, что в планы России входит планомерный захват Европы
Стали известны подробности массового убийства в Башкирии
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Провинциальная чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Провинциальная чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
История и современность Все >
Как отмечали Новый Год первые лица СССР
Как отмечали Новый Год первые лица СССР
Десять интересных фактов из жизни Наполеона
Десять интересных фактов из жизни Наполеона
Рурская операция: как союзники побеждали Гитлера
Рурская операция: как союзники побеждали Гитлера
Турция стягивает войска к границе с Сирией
Турция стягивает войска к границе с Сирией
Что лучше – "Бармица", "Ратник" или FELIN?
Что лучше – "Бармица", "Ратник" или FELIN?
ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей в небе над Дамаском
ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей в небе над Дамаском
США направили военный корабль в сторону Сирии
США направили военный корабль в сторону Сирии
Новгородский погром: одна из самых мрачных страниц российской истории
Новгородский погром: одна из самых мрачных страниц российской истории
Почему Фридрих Великий возненавидел Кенигсберг и причем здесь Россия
Почему Фридрих Великий возненавидел Кенигсберг и причем здесь Россия
Как в России принимают законы
Как в России принимают законы
Как и чем военные будут сбивать пассажирские рейсы с боевиками
Как и чем военные будут сбивать пассажирские рейсы с боевиками
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Врач рассказал о семи симптомах возможного развития рака
Врач рассказал о семи симптомах возможного развития рака
Подготовка к менопаузе. Часть 1
Подготовка к менопаузе. Часть 1
Употребление клетчатки влияет на продолжительность жизни
Употребление клетчатки влияет на продолжительность жизни
Характер разных Знаков Зодиака зависит от одной из основных Стихий
Характер разных Знаков Зодиака зависит от одной из основных Стихий
Модные табу, которые нужно знать женщинам за 30
Модные табу, которые нужно знать женщинам за 30
Варианты креативных свиданий
Варианты креативных свиданий
Жена по гороскопу. Какие жены получатся из женщин, рожденных под разными знаками
Жена по гороскопу. Какие жены получатся из женщин, рожденных под разными знаками
В Узбекистане самая высокая смертность от неправильного питания
В Узбекистане самая высокая смертность от неправильного питания
Симптомы возможного рака, которые должны насторожить каждого
Симптомы возможного рака, которые должны насторожить каждого
Мужское Все >
В Новой Зеландии продается река
В Новой Зеландии продается река
Запретные рыбы
Запретные рыбы
Детская комната: советы по оформлению стен
Детская комната: советы по оформлению стен
Лайфхаки для домохозяек: выводим любые пятна с ковра
Лайфхаки для домохозяек: выводим любые пятна с ковра
Недоделки, которые портят весь ремонт
Недоделки, которые портят весь ремонт
Очень интересно про саморезы
Очень интересно про саморезы
Какое выбрать зеркало и как его установить в ванной комнате
Какое выбрать зеркало и как его установить в ванной комнате
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Десять суперупражнений для плеч
Десять суперупражнений для плеч
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Серафим Саровский: у каждого свой путь
Серафим Саровский: у каждого свой путь
Борьба с блудом: ревность не по вере
Борьба с блудом: ревность не по вере
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Еще четыре собаки, которые оставили след в истории
Еще четыре собаки, которые оставили след в истории
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Интересные факты о червях
Интересные факты о червях
Какие секреты таят в себе алмазы
Какие секреты таят в себе алмазы
Откуда магия пришла в нашу жизнь
Откуда магия пришла в нашу жизнь
Ученые нашли способ подавления метастаз рака
Ученые нашли способ подавления метастаз рака
Как граждане России проведут отпуск в 2019 году
Как граждане России проведут отпуск в 2019 году
Гигантский червь минхочао – загадочное животное Бразилии
Гигантский червь минхочао – загадочное животное Бразилии
Странные психологические расстройства, о которых мы не знали
Странные психологические расстройства, о которых мы не знали
Рождественские традиции Российской Империи
Рождественские традиции Российской Империи
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ