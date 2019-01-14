Дональд Трамп заработал на продаже недвижимости в 2018 году $35 млн﻿

В 2018 году на продаже недвижимости президент США Дональд Трамп заработал около $35 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные журнала Forbes.

В основном деньги были получены от продажи жилого комплекса в Нью-Йорке. От этой сделки Трамп получил около $20 млн. Еще $5,5 млн были получены от продажи нескольких апартаментов в принадлежащем компании Трампа 64-этажном небоскребе в Лас-Вегасе.

Отмечается, что перед вступлением в должность президента Трамп передал управление семейной компанией Trump Organization сыновьям. Но остался владельцем бизнеса. В настоящее время Трамп владеет жилой недвижимостью на сумму около $437 млн, пишет Forbes.

Также издание напоминает, что незадолго до вступления Трампа в должность президента его юрист обещал, что во время нахождения у власти миллиардер не будет совершать никаких новых сделок с зарубежными покупателями. Однако одну из принадлежащих компании Трампа квартир в Лас-Вегасе приобрел человек, который указал в качестве адреса своего проживания город в Китае. А это может являться нарушением такого обещания.

После победы на президентских выборах в США Трамп передал управление своим старшим сыновьям, однако остался ее владельцем. Только дело в том, что во время избирательной кампании в США Трамп, фигурирующий в списке самых богатых американцев по версии Forbes уже более 30 лет, заявлял, что его капитал превышает $10 млрд. Тем не менее эксперты неоднократно выражали сомнение на этот счет, утверждая, что его состояние гораздо меньше. По оценкам Forbes, оно составляет чуть более $3 млрд.

Фото: gq. ru

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