Певица Шер вынуждена продать свой особняк в Беверли-Хиллз себе в убыток

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Как правило зарубежные звезды стараются обогатиться за счет продажи своей недвижимости, но в случае с Шер случилось все наоборот, сообщает портал stile.news.am.

Стало известно, что всемирно известная певица выставила на продажу свой особняк в престижном районе Лос-Анджелеса, Беверли-Хиллз. Она за него просит 2 075 000 долларов. Это на 70 тысяч долларов ниже той суммы, которую за этот дом отдала сама Шер в 2013 году.

Особняк был построен в 1957-м. Ранее он принадлежал звезде сериала "Американская семейка" Эду О"Ниллу. После приобретения дома знаменитость, настоящее имя которой Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оллмэн, переделала дом в английском стиле.

В особняке четыре спальни, три ванные комнаты и просторная жилплощадь в 286 квадратных метров. Дом отлично уместился среди дорогих домов знаменитостей в Беверли-Хиллз.

К дому ведет милая дорожка из булыжника. Она упирается в железные ворота и оригинальный ландшафтный дизайн.

В доме все украшено в стиле Шер. В нем стоит замысловатая мебель, расставлены разноцветные стулья и кресла, лежат уникальные ковры. Удивительные краски переливаются с картин на многочисленные яркие пятна в доме. А высокие потолки украшены деревянными балками.

Фото:ru.hellomagazine.com

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