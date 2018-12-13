Общественные структуры создадут для контроля за долгостроями Ленобласти﻿

В Ленинградской области создадут общественные структуры для контроля за достройкой проблемных жилых комплексов, сообщает портал областного правительства.
В новых структурах будут участвовать компании-доноры, а также некоторые государственные структуры. Также в новые штабы и комитеты по управлению стройкой будут приглашены дольщики, представители прокуратуры, изначального застройщика и народные избранники.
Сформированные штабы будут принимать ключевые решения по достройке объектов, контролировать их и информировать об этом участников строительства.
Штабы начнут формироваться в ближайшее время. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал, что в 2019 году регион должен разобраться со всеми проблемными объектами.
Известно, что в настоящее время в Ленинградской области значится 36 долгостроев. В них купили квартиры 14,5 тыс. человек. Всего с начала года при помощи Ленинградской области было достроено более 10 проблемных домов. Жилье получили около 3,5 тыс. человек.
Фото: asninfo.ru
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