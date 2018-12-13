Иглесиасу и Курниковой пришлось выставить на продажу свой особняк в Майами﻿

Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова выставили на продажу особняк в Майами, сообщает РБК со ссылкой на американское издание Mansion Global.

Стоимость объекта недвижимости составляет $4,85 млн (322 млн руб.).

Отмечается, что супруги приобрели строящийся дом в закрытом поселке Бей-Пойнт, неподалеку от которого они проживают с детьми, в 2015 году за $1,8 млн. Теннисистка планировала подарить недвижимость своим бабушке и дедушке. Однако, когда проект был завершен, звездная пара решила, что особняк слишком большой. В итоге пришлось выставить его на продажу.

Известно, что в доме площадью 6,8 тыс. кв. футов (631,7 кв. м) шесть спален, гостиная с панорамными окнами и открытая терраса. На территории расположен открытый бассейн.

Это уже второй дом, который Анна Курникова продает в Майами. Курникова и Иглесиас познакомились в 2001 году. В декабре 2017 года у пары родилась двойня.

Фото: womanhit.ru

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