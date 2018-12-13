Президентским указом Владивосток стал столицей Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, сообщает «Интерфакс».

Руководителю администрации президента РФ поручено провести необходимые организационные мероприятия в связи с переносом центра ДФО во Владивосток.

О необходимости переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток заявлял в начале октября врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. По мнению главы федерального округа, в пользу идеи переноса столицы макрорегиона во Владивосток говорит целый ряд факторов.

По словам Кожемяко, через Владивосток идут морские коммуникации. Во Владивостоке построены к саммиту АТЭС хорошие мосты. Выстроена транспортная логистика. Во этом городе проходит Восточный экономический форум. Сюда приезжают главы государств. Помимо этого многие инвестиционные проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке.

Глава региона уточнил, что перенос столицы повлечет за собой перенос некоторых федеральных территориальных органов. А также формирование новых рабочих мест.

Фото: amur.info

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