На Крестовском острове продается элитная квартира на набережной Мартынова. За нее просят 69,87 млн рублей, сообщает ЦИАН. Общая площадь жилья в ЖК «Императорский яхт-клуб» превышает 110 квадратных метров. Только 40 «квадратов» из них составляет терраса.
Количество окон в квартире позволяет разместить только кухню и спальню. Любопытно, что эта квартира стоит дороже любой другой в своем сегменте на первичном рынке недвижимости России.
В рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир в стране вторую строчку занимает 84-метровая квартира вблизи московского Кремля. Она находится в жилом комплексе "Жизнь на Плющихе". Стоит такая квартира 62,08 млн рублей. При этом в данном лоте спроектированы два санузла на одну жилую комнату.
В тройку лидеров также входит 111-метровая квартира на берегу Черного моря (40 млн рублей). Это студия в комплексе "Магнолия Парк" в городе Сочи. При площади 111,3 кв.м в этом жилье предусмотрено только одно основное окно. Второе расположено в ванной. Обойдется данный лот в 40,07 млн рублей.
Фото: topspb.tv
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