Проданный кардиологический санаторий "Ливадия" в Крыму сохранит свой профиль﻿

Проданный санаторий "Ливадия" в бывшей резиденции Романовых неподалеку от курортного города Ялта в Крыму сохранит свой профиль кардиологического курорта.
Проданный санаторий "Ливадия" на территории бывшей резиденции российской императорской семьи Романовых неподалеку от курортного города Ялта в Крыму сохранит свой профиль кардиологического курорта, сообщает ТАСС.
Минувшим ноябрем распорядительная дирекция имущества Республики Крым продала с аукциона санаторий "Ливадия" за 509,6 млн рублей при начальной стоимости в 396,59 млн рублей. Победителем торгов стала компания "Курорт Ливадия" бизнесмена Константина Малофеева.
По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, одним из условий заключения договора купли-продажи санатория было сохранение его профиля. Кардиологический профиль максимально востребован во всем мире. Крым специализируется на лечении подобных заболеваний.
Напомним, что санаторий "Ливадия" находится в одном из корпусов Большого Белого Ливадийского дворца Николая II. Общая площадь капитальных строений составляет свыше 15,631 тыс. кв.м.
Фото: crimea-news.com
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