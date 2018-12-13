Чего боятся владельцы элитных арендных квартир﻿

Собственники элитных квартир, сдаваемых в аренду в Москве, боятся, что жильцы испортят мебель и не будут соблюдать порядок. Об этом говорится в исследовании Kalinka Group. Этот страх оказался даже сильнее опасений, что арендатор съедет раньше срока.

На третьем месте оказался страх лишних трат, связанных с тем, что капризные жильцы потребуют обновить обстановку и сантехнику.

В число главных страхов и опасений вошло и тревожное ожидание того, что съемщик нарушит запрет владельца квартиры на проживание в ней с маленькими детьми или домашними животными.

По статистике компании, хозяева элитных арендных квартир крайне опасаются, что их недвижимость будут использовать под казино или публичный дом. А также, что арендатор окажется в розыске, и полиция, идя по его следу, повредит квартиру.

Другие опасения связаны с тем, что жилец может сдавать жилье в субаренду. А также что в жилплощадь будут использовать под офис или шоу-рум.

Как писала ранее "Правда.Ру", самая высокая ставка аренды столичного жилья в ноябре 2018-го, 600 тысяч рублей в месяц. За такую сумму можно снять шестикомнатные апартаменты на Остоженке.

Фото: metronews.ru

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