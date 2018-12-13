Чего боятся владельцы элитных арендных квартир﻿

Собственники элитных квартир, сдаваемых в аренду в Москве, боятся, что жильцы испортят мебель и не будут соблюдать порядок. Об этом говорится в исследовании Kalinka Group. Этот страх оказался даже сильнее опасений, что арендатор съедет раньше срока.
На третьем месте оказался страх лишних трат, связанных с тем, что капризные жильцы потребуют обновить обстановку и сантехнику.
В число главных страхов и опасений вошло и тревожное ожидание того, что съемщик нарушит запрет владельца квартиры на проживание в ней с маленькими детьми или домашними животными.
По статистике компании, хозяева элитных арендных квартир крайне опасаются, что их недвижимость будут использовать под казино или публичный дом. А также, что арендатор окажется в розыске, и полиция, идя по его следу, повредит квартиру.
Другие опасения связаны с тем, что жилец может сдавать жилье в субаренду. А также что в жилплощадь будут использовать под офис или шоу-рум.
Как писала ранее "Правда.Ру", самая высокая ставка аренды столичного жилья в ноябре 2018-го, 600 тысяч рублей в месяц. За такую сумму можно снять шестикомнатные апартаменты на Остоженке.
Фото: metronews.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Аренда жилья в Москве подорожала
Что лучше: ипотека или аренда
Аренда квартир в Москве доходит до 650 тыс. руб. в месяц
Аренда пентхаусов в Москве доходит до 3 млн руб. в месяц
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В Москве прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео, допустившего выпады в адрес нашей страны из-за перелета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.
В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие - героем. Вероятно, оба мнения верны.
Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.
Россия отвергла предложение Германии о международном мониторинге Азовского моря.