В канун Нового года спрос на дачи и коттеджи в новых поселках Подмосковья может вырасти на 25%, прогнозируют эксперты компании "Инком-Недвижимость". В конце декабря покупатели, как правило, стремятся воспользоваться сезонным снижением цен и акциями от застройщиков.
По словам руководителя аналитического центра "Инком-Недвижимости" Дмитрия Таганова, во время новогодних акций застройщики предлагают самые выгодные условия в году.
"Скидки на этот период могут возрастать в два раза, достигая таким образом 10-15% для объектов эконом- и комфорт-классов и 20% и более для лотов из сегмента "бизнес" и выше. К тому же девелоперы склонны предлагать дополнительные подарки: например, бесплатную отделку или мансарду", — подчеркнул Дмитрий Таганов.
Как правило зимние покупатели присматривают "загородку" еще с лета, но ожидают льготных условий рассрочки и максимальных скидок от застройщиков.
По мнению аналитиков, зимой на рынке загородной недвижимости лучше продается понятный товар. В частности, участок с неясными границами, расположенный в заснеженном поле, вряд ли может привлечь потенциального покупателя.
Средний чек покупки летней дачи в Подмосковье этой осенью составил 1-1,5 млн руб., всесезонного коттеджа — 5-7 млн руб.
Фото: asremonta. com
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