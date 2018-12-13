Сергей Собянин уволил главу Комитета по контролю долевого строительства﻿

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности Константина Тимофеева. Чиновник занимал должность председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Документ опубликован на сайте столичной мэрии.

Сообщается, что Константин Тимофеев уволен по собственной инициативе. Чиновник занимал пост главы ведомства с 2011 года. Исполняющим обязанности руководителя Москомстройинвеста назначена Анастасия Пятова. Ранее она была заместителем председателя комитета.

Портал мэрии информирует, что и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова родилась в 1980 году в Казани. В 2002 году с отличием окончила Казанскую государственную архитектурно-строительную академию. В 2011 году А. Пятова была приглашена на работу в Москомстройинвест.

Помимо этого, другим распоряжением мэр Москвы освободил от должности заместителя председателя Москомархитектуры Татьяну Гук. На свою должность она была назначена в январе 2013 года.

О причинах увольнения чиновников не сообщается.

Фото: radidomapro.ru

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