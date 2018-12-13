Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности Константина Тимофеева. Чиновник занимал должность председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Документ опубликован на сайте столичной мэрии.
Сообщается, что Константин Тимофеев уволен по собственной инициативе. Чиновник занимал пост главы ведомства с 2011 года. Исполняющим обязанности руководителя Москомстройинвеста назначена Анастасия Пятова. Ранее она была заместителем председателя комитета.
Портал мэрии информирует, что и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова родилась в 1980 году в Казани. В 2002 году с отличием окончила Казанскую государственную архитектурно-строительную академию. В 2011 году А. Пятова была приглашена на работу в Москомстройинвест.
Помимо этого, другим распоряжением мэр Москвы освободил от должности заместителя председателя Москомархитектуры Татьяну Гук. На свою должность она была назначена в январе 2013 года.
О причинах увольнения чиновников не сообщается.
Фото: radidomapro.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Обманутые дольщики требуют приостановления выплат по ипотеке
Дольщики могут требовать компенсацию за аренду жилья
|Почему страдают дольщики?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В Москве прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео, допустившего выпады в адрес нашей страны из-за перелета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.
В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие - героем. Вероятно, оба мнения верны.
Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.
Россия отвергла предложение Германии о международном мониторинге Азовского моря.